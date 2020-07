Selon Le Canard Enchaîné, le nouveau ministre français de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti, soutiendrait le clan Traoré dans sa démarche de justice. En effet, à ses yeux, il estime qu’Assa Traoré, la sœur d’Adama Traoré, se doit d’être reçue par la justice, elle qui réclame de voir le juge depuis quatre ans.

Dans les faits, les victimes doivent être reçues chez le juge, si elles le décident. Résultat, lorsque ces dernières se plaignent de ne pas avoir eu l’opportunité de rencontrer le magistrat en charge de l’affaire, et ce, depuis plusieurs années maintenant, elles ont bien raison de le faire. En effet, cela tend à mettre en avant les carences de la justice française et surtout, certains de ses dysfonctionnements.

Dupond-Moretti apporte son soutien au clan Traoré

Ce discours, ouvert et emphatique a beaucoup plu à certains élus, dont celui de la France Insoumise, Éric Coquerel, pour qui cette annonce, si elle venait à être confirmée, trancherait très clairement avec l’autorité des dernières années. Un constat appuyé par la récente sortie du nouveau Garde des Sceaux, dans un centre éducatif pour mineurs. Selon lui, ces jeunes reviendront plus forts et mieux armés au sein de la société civile.

Un discours ouvert et emphatique

De premières actions et prises de paroles saluées pour un ministre qui fut, le jour de son introduction à l’Assemblée nationale, assez chahuté. Lui sont notamment reprochés certaines prises de paroles antiféministes et surtout un revirement de pensée, lui qui a toujours affirmé que jamais il n’irait en politique, tout simplement car il « ne sait pas en faire ».