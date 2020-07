A l’instar de toute la communauté musulmane du monde entier, la communauté musulmane du Sénégal s’apprête à fêter la Tabaski le Vendredi prochain. La fête va se dérouler dans un contexte très particulier au Sénégal avec le spectre de la maladie à coronavirus. Le pays de la Teranga est durement impacté par la pandémie du siècle, depuis l’apparition de la pathologie, 9764 cas de contamination ont été enregistrés. Ce lundi 27 juillet, le ministère sénégalais de la santé a annoncé qu’au cours des dernières 24 heures, il y a eu 83 nouvelles infections au covid-19.

Ce bilan fait craindre le pire aux premières autorités du pays qui craignent une énorme vague de contamination après la fête de Tabaski. Les responsables du ministère de la santé sont étonnés de constater que la population prend à la légère la covid-19. Il semble que les sénégalais banalisent la maladie, les mesures de restrictions sanitaires seraient foulées aux pieds. La Tabaski est une fête importante au Sénégal qu’on célèbre en famille, on peut donc facilement comprendre que la mesure de distanciation physique ne sera pas respectée.

Les autorités sont inquiets

Il y aura de nombreux déplacements à l’intérieur du pays et un brassage entre jeune et vieux, entre probables cas symptomatiques et porteurs sains. Les autorités appellent une fois de plus à la vigilance de toutes la population, ils demandent à ce qu’il y aient moins de festivités pour limiter les déplacements. “La fête de Tabaski est en soi un danger. Nous constatons qu’en temps normal la concentration humaine est maximalisée. Nous nous sommes rendu compte que les cas de décès augmentent et que les cas de Covid-19 augmentent et paradoxalement, on assiste à un relâchement inexplicable” a déclaré le premier responsable de la croix rouge au Sénégal, Monsieur Ass Tacko Mbacké Seck. L’alerte est toujours maximale et il faut faire attention.