Le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo et sa collègue de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, ont procédé lundi 06 juillet 2020, au lancement officiel des épreuves pratiques de l’examen du Baccalauréat 2020. C’était au Lycée technique Coulibaly à Cotonou.

Ils sont au total 1250 candidats à plancher lundi 06 juin au Lycée technique Coulibaly à Cotonou. Le lancement des épreuves techniques dans ce centre concerne les élèves des séries G1, E et F4. Les mesures barrières ont été respectées avec notamment l’installation des dispositifs de lavage de mains et des gels hydro-alcooliques.

Les apprenants ont non seulement mis les masques frontaux mais aussi la distanciation sociale est respectée. Eléonore Yayi Ladékan, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Mahougnon Cakpo, du secondaire, technique et de la formation professionnelle ont boosté le moral des candidats avec des conseils à leur endroit.

« Dans l’ensemble, tout se passe très bien et cet examen va se dérouler convenablement », a déclaré le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Mahougnon Kakpo qui par la même occasion a rassuré de ce que les consignes ont été données pour que les mesures officielles liées au coronavirus soient respectées.