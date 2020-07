Les membres fondateurs du nouveau parti Les Démocrates (LD) ont déposé, ce mercredi 29 juillet 2020, leur dossier de déclaration d’enregistrement. Ils sont allés au ministère de l’intérieur remplir les formalités administratives afin que le parti ait une existence légale. Premier vice-président de ce nouveau parti de l’opposition au régime Talon, Nourénou Atchadé s’est confié à la presse. Il a indiqué que le président de ce parti est Eric Houndété. Pour lui, les membres du parti ont estimé que l’ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale est être le président de cette formation politique et qu’il a les capacités pour le diriger.

Le deuxième vice-président est Basile Ahossi. Premier vice-président du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé, «il y a des personnalités qui seront au niveau du Haut conseil ». Ces personnalités ne sont pas encore totalement identifiées. «Nous en connaissons mais nous prenons le temps de les identifier et qu’ils sont d’accord avec nous et qu’ils supportent notre projet et qu’on puisse les insérer au niveau du haut conseil », a indiqué l’ancien porte-parole du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Ils ont en train d’identifier des grands leaders du pays. Car, ils pensent qu’ils vont jouer un rôle très important. Et les anciens présidents Boni Yayi comme Nicéphore Soglo comme d’autres personnalités (madame Rosine Soglo) qui militent en faveur du retour de la démocratie dans notre pays est la bienvenue au sein du parti Les Démocrates. Donc, les négociations se poursuivent. «Je peux vous dire déjà que le président Boni Yayi est membre fondateur du parti », a précisé l’ancien député.

Une nouvelle gouvernance

Au niveau des instances du parti, il y a le haut conseil, la coordination nationale, le comité permanent et le conseil national. Au sommet de tout ça, il y a le Congrès national. Selon Nourénou Atchadé, la vision du parti est «de reconquérir le pouvoir, de gérer les choses autrement parce que nous pensons que le Bénin mérite mieux que la dictature ». Les membres du parti pensent «qu’il faut donner la légitimité au peuple parce que c’est le peuple qui devait en principe désigner ses dirigeants et non que ce soit le président de la République qui nomme au niveau législatif et au niveau des communes ». Et donc, ils veulent apporter une autre manière de diriger, une manière qui donne le pouvoir au peuple.

Du recul

Le vice-président du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé a indiqué qu’il a fallu «prendre le temps de réfléchir à ce qui arrive à notre pays ». Car, à l’en croire, «depuis le renouveau démocratique, c’est la première fois que dans notre pays nous vivons la dictature ». Donc, il fallait prendre du recul et réfléchir aux remèdes à y apporter. Et cela a pris un peu de temps. Il a expliqué que cela fait environ trois mois qu’ils ont commencé le processus. Ils ont donc pris leur temps pour constituer de bons dossiers. Ils ont pris leur temps pour corriger ce qu’il faut corriger pour qu’on ne leur trouve pas des failles. Et l’ancien député est confiant. «Nous avons donc présenté un bon dossier », rassure-t-il. Mieux, il relève que le parti va à l’assaut du pouvoir en 2021. «Nous sommes déjà en lice pour l’élection présidentielle. Nous sommes-là, nous sommes candidats et nous aspirons à gagner l’élection de 2021 », a précisé le premier vice-président du parti Les Démocrates.