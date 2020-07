Sa page Facebook était sa tribune pour commenter les sujets d’actualité, notamment politiques, mais depuis quelques semaines, l’homme préfère se prononcer sur d’autres choses comme le “manque de créativité des artistes béninois”. « La plupart de nos artistes comédiens et musiciens ne sont pas créatifs » lance vertement l’ancien député. A l’en croire, le Bénin n’a pas su imposer sa culture dans la sous-région francophone comme la Côte d’Ivoire par exemple.

« Ce que nous ignorons, c’est que tout est lié. Si votre culture marche, votre musique marchera et si votre musique marche, votre tourisme décollera aussi et si votre tourisme décolle vos jeunes auront de l’emploi, les hôtels recruteront, si le plein emploi devient une réalité, les gens deviendront moins aigris et la sorcellerie diminuera » démontre le Secrétaire général de Restaurer l’Espoir dans un style empreint d’humour.

Un portable, un cerveau et du courage

Guy Mitokpè déplore par ailleurs un écosystème de jeunes influenceurs encore pauvre au Bénin alors qu’il y en a suffisamment au Nigéria, en Côte d’ivoire et dans d’autres pays africains. « Du Nigéria à la Côte d’ivoire en passant par le Gabon et le Maroc, de nombreux jeunes se sont jetés à l’eau et sont devenus de véritables icônes du net à travers le monde. Nous nous connectons tous les jours et les suivons sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram… les uns sont plus imaginatifs que les autres. Des puritains aux extravagants. Ces jeunes vivent aujourd’hui de leur art » fait observer le politicien.

Il invite donc les jeunes béninois à réfléchir, à prendre des risques calculés mais surtout à innover car pour changer leur vie et devenir un influenceur, ils n’ont besoin que de leur portable, leur cerveau et du courage. “Axel Meryl et Jojo Comedien en donne la preuve chaque jour“.