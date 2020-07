Comme annoncé, le gouvernement a procédé au lancement officiel du portail « eRESULTATS ». C’est une plateforme dédiée à la consultation en ligne des résultats des examens et concours nationaux organisés au Bénin. La phase opérationnelle a eu lieu jeudi 23 juillet 2020 au Novotel à Cotonou en présence des trois ministres de l’éducation, du ministre de l’économie numérique et de la digitalisation et du ministre du plan et du développement.

Une plateforme unique de proclamation des résultats des examens de fin d’année. www.eresultats.bj. Le portail développé par l’agence des services et systèmes d’information (ASSI) est une véritable innovation numérique qui répond aux aspirations du gouvernement. En effet, la plateforme vient dissiper les doutes et simplifie les difficultés aux apprenants dans l’usage du numérique.

A en croire les membres du gouvernement, les résultats du certificat d’étude primaire (CEP), du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) et du Baccalauréat, session de juillet 2020 seront disponibles sur la plateforme. Le portail va intégrer progressivement les autres examens et concours. Cependant, le site publiera à compter du 02 août prochain, les premiers résultats notamment ceux du brevet d’étude du premier cycle (BEPC). Les autres résultats à savoir le certificat d’étude primaire et le baccalauréat seront intégrés au fur et à mesure de leur publication.

A noter qu’il suffira aux candidats de renseigner et valider leurs informations personnelles notamment noms, prénoms ou numéros de table pour consulter leurs résultats. Progressivement, la plateforme fournira les attestations et les relevés de notes, a indiqué le ministre Mahougnon Kakpo. La consultation en ligne est à 50f pour les candidats au Cep, 75f pour ceux du Brevet d’étude du premier cycle et 100f pour les candidats au Baccalauréat, contre respectivement 100f, 125f et 150f pour les candidats au Cep, au Bepc et au Bac qui désirent recevoir leurs résultats par mail.