L’affaire ICC services semble être définitivement conjuguée au passé au Bénin. Les deux cerveaux de cette affaire sont sortis de prison. Après 10 ans d’incarcération, le président directeur général de la structure ICC services Guy Akplogan et Emile Tégbénou, directeur régional Ouéme-Plateau sont libres de leurs mouvements. Après Guy Akplogan hier mardi 14 juillet 2020, c’est le tour de Emile Tégbénou de recouvrer sa liberté ce mercredi 15 juillet 2020. ICC-Services basé sur le système de Ponzi, a éclaboussé le Bénin dans les années 2010. Plus de 300.000 Béninois et autres appâtés par les taux faramineux d’intérêt que proposait aux épargnants, cette structure illégale de placement, ont été spoliés.

Et après plus de neuf années de tergiversation et de légèreté dans la procédure au niveau de la justice, le dossier va finalement échouer à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Cette Cour au terme d’un procès mémorable de 28 jours d’audience fortement médiatisée, a essayé de faire la lumière sur cette affaire et condamné les responsables de la structure à 10 ans de prison ferme.

Dans son verdict, le président de la CRIET, Cyriaque Dossa a condamné le président directeur général de la structure ICC services Guy Akplogan, son directeur général Ludovic Dohou, ainsi que deux de leurs collaborateurs, Emile Tégbénou et Clément Sohounou à 10 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 12 millions de FCFA (18.2OO euros) chacun. Après ces deux, le directeur général Pamphile Dohou va sortir de prison le 20 juillet 2020. Pour sa part, Clément Sohounou, qui était en service à la direction régionale Mono-Couffo de ICC Services sera libre le 22 juillet 2020.