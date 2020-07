Sur l’émission ‘’Zone Franche’’ de Canal 3 Bénin ce dimanche 12 juillet 2020, le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orounla n’a pas occulté la question du parrainage de candidats pour l’élection présidentielle de 2021 au Bénin. Pour le ministre, «c’est une vue de l’esprit de croire que le parrainage n’est pas à la portée de tous ». Le code électoral a été voté par les députés et nous devons nous en accommoder. Il reconnait que c’est vrai que le parrainage est une nouveauté. Et le code dit que le candidat doit être parraîné par un certain nombre d’élus.

Mais, Alain Orounla fait remarquer que «la loi n’intime l’ordre à aucun élu, parrain susceptible et potentiel, de ne parrainer qui il veut ». Et donc, l’élection présidentielle est ouverte. Le ministre précise que le gouvernement assume la réforme du système partisan. Et que le génie veut qu’on concilie les dispositions égales à la volonté de donner une force aux partis politiques. Pour lui, «il faut partir des lettres, des textes et de l’esprit des textes ». Par ailleurs, il indique que c’est illusoire de dire que les deux partis de la mouvance (l’Union progressiste et le Bloc Républicain) appartiennent au président de la République Patrice Talon. Car, le président n’a jamais dit qu’il est de tel ou tel parti.

Talon, candidat ?

Mais, il est vrai que ces deux partis partagent la vision du gouvernement et accompagnent les projets et actions du chef de l’Etat. Et donc, le parrainage de candidature va se faire «dans le respect de la discipline des partis politiques et des exigences du code électoral ». Selon le ministre, «en 2021, il n’est pas sûr d’avoir un candidat unique comme l’on le dit ». Il rassure que l’élection va s’organiser dans la concorde, dans la paix et dans la gaieté. Patrice Talon a-t-il déjà avisé ? A cette question, le ministre laisse entendre que pour l’heure, le président est plus préoccupé par le bilan qu’il va présenter à la fin de son quinquennat. Et donc, que Talon ne se préoccupe pas de la présidentielle de 2021 et n’est pas dans une campagne électorale prématurée.