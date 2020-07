Le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui depuis quelques jours, se bat de toutes ses forces pour se laver les mains de l’affaire WE Charity, ne pourra pas de sitôt s’en tirer. En effet, depuis que des rapports ont été établis à propos de liens financiers entre sa famille et l’organisme caritatif international, le parti d’Andrew Scheer a exigé une enquête criminelle de la Gendarmerie royale du Canada contre lui.

« C’est un enjeu extrêmement sérieux d’avoir un premier ministre qui achemine un contrat de près d’un milliard de dollars à un organisme qui a payé près de 300 000$ à sa famille », a indiqué le parlementaire Pierre Poilièvre, porte-parole du Parti Conservateur du Canada en matière de Finances. Le PCC, qui a fait référence à la section 121 (1) du Code criminel sur les fraudes envers le gouvernement, a estimé que l’affaire dépasse les compétences du Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique dont l’enquête a été annoncée ce vendredi.

Des révélations accablantes

En effet, c’est ce jeudi que WE Charity a dévoilé que Margaret, la mère du Premier ministre avait perçu entre 2016 et 2020, 250.000 dollars pour avoir apparu 28 fois aux côtés de l’organisation lors des journées caritatives. Le frère du Chef du gouvernement, Alexandre Trudeau en ce qui le concerne a récolté 32 000 dollars pour huit discours en 2017 et 2018. Egalement, l’épouse de ce dernier Sophie Grégoire Trudeau, a de son côté, été récompensée par 1400 millions de dollars pour un seul événement en 2012.

De fausses affirmations

De même, le gouvernement canadien avait cédé en fin juin à WE Charity un contrat d’une valeur de 19,5 millions de dollars sans appel d’offres, en vue de la gestion et de la distribution de 900 millions de dollars en bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant.Toutefois, le Premier ministre n’a pas nié son implication dans les discutions qui ont conduit à l’attribution de ce marché public qui, face aux polémiques a été annulé ce vendredi. Par ailleurs, M. Trudeau a tout le temps affirmé que les membres de sa famille travaillaient gratuitement aux côtés de l’organisme.