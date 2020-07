Près d’un an après l’évasion plutôt spectaculaire de Carlos Ghosn, des révélations continuent de se faire. Selon des informations relayées par le média Bloomberg ce jeudi, le fils de l’ancien patron de Renault aurait versé un montant évalué à environ à 500.000 dollars à l’une des personnes qui ont aidé son père à quitter le Japon. Cette transaction, Anthony Ghosn l’aurait effectuée via la plateforme de cryptomonnaies Coinbase. Michael et Peter Taylor les deux mis en cause dans l’évasion de l’homme d’affaires auraient reçu cette somme après l’opération.

Un montant préalable de 860.000 dollars

A en croire les conclusions de l’enquête des procureurs américains en charge du dossier, les deux cerveaux de la fuite auraient empoché ainsi près de 1,36 million de dollars du clan Ghosn. Ils auraient dans un premier temps reçu de la part de Carlos Ghosn plus de 860.000 dollars. Cette transaction aurait été effectuée depuis un compte en banque français à une entreprise dirigée par Peter Taylor. Cette dernière révélation vient remettre en cause les affirmations de l’ex patron d’entreprise qui indiquait notamment qu’aucun membre de sa famille n’avait pris part à son opération d’évasion.

Les deux personnes qui sont aux mains de la justice américaine pour avoir aidé l’ancien capitaine d’industrie à se glisser dans une malle et de l’avoir fait embarquer à bord d’un jet privé en décembre 2019 souhaitent quant à elles annuler leur arrestation aux Etats-Unis. Au regard des récentes révélations sur leur situation financière, la justice américain est visiblement opposée à une libération sous caution. A en croire les révélations qui ont été faites par des médias, la justice disposerait de beaucoup d’éléments de preuve qui accablent les deux mis en cause.