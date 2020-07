Un incendie a eu lieu dans la cathédrale de Nantes, dans la matinée de ce samedi 18 juillet 2020. Selon les pompiers de Loire-Atlantique, qui se sont dépêchés sur les lieux, le feu a été « circonscrit ». Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes, a fait savoir qu’une enquête a été ouverte pour « incendie volontaire ». Selon lui, « l’enquête est ouverte sur la base des constatations effectuées, après découverte de trois départs de feu espacés les uns des autres », « au niveau du grand orgue, à droite et à gauche de la nef ». il a par ailleurs souligné qu’un expert de Paris, viendra sur les lieux dans l’après-midi. Alertés à 7h44, les pompiers ont combattu les flammes avec une quarantaine d’engins et grâce à « deux lances ».

« Je veux dire ma solidarité »

Le président français Emmanuel Macron, a salué les sapeurs-pompiers qui ont maîtrisé l’incendie. « Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique » a-t-il laissé voir sur Twitter. Sur le réseau de l’oiseau bleu, le Premier ministre Jean Castex a également exprimé sa « profonde gratitude » et son « soutien » aux soldats du feu, qui se sont mobilisés pour combattre l’incendie. « Aux Nantais, dont je partage l’émotion, je veux dire ma solidarité » a-t-il laissé voir, tout en annonçant venir sur place avec les ministres de la culture, Roselyne Bachelot, et de l’intérieur Gérald Darmanin.

Le grand orgue endommagé

Au cours d’un point de presse devant la cathédrale de Nantes, le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlay, a indiqué que les flammes ont principalement endommagé le grand orgue « qui semble être entièrement détruit. La plate-forme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s’effondrer ». Le père François Renaud, administrateur diocésain en charge de la cathédrale, à cause d’une vacance du siège épiscopal, a pu s’introduire avec les pompiers, à l’intérieur de l’édifice religieux. « Le grand orgue avait complètement disparu. C’est très impressionnant et c’est une perte inestimable » a-t-il déclaré tout ému.