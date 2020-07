Voilà qui oriente les uns et les autres sur le rendement des candidats à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juillet 2020 au Bénin. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Littoral (DDEMP/Littoral), vient non seulement de situer les candidats, mais aussi leurs parents sur la qualité du contenu de leurs copies. Interrogé par un journal spécialisé dans les questions d’éducations, Martin Luther ADEROMOU estime que les candidats n’ont pas donné le meilleur d’eux-mêmes dans certaines matières principales, à savoir les mathématiques et la dictée.

“Les candidats n’ont pas travaillé en mathématiques et en dictée”

La correction des épreuves de l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juillet 2020 avait démarré le lundi 20 juillet dernier sur toute l’étendue du territoire national. Selon le calendrier dévoilé, il y a de cela quelques semaines, par la Direction des Examens et Concours (DEC), à travers son premier responsable, Victor ADOHOZIN, le relevé et le calcul des notes sont les travaux qui suivront la correction des épreuves. Tout ceci a pris fin hier, lundi 27 juillet 2020, à la suite d’une vérification minutieuse. L’intégration des notes se fera le lundi prochain et la délibération s’en suivra 48 heures après. Interrogé sur la correction des épreuves, Martin Luther ADEROMOU, le premier responsable de la direction départemental des enseignements maternels et primaires du Littoral n’a pas hésité à donner un aperçu général sur le rendement des candidats.

À en croire ses propos rapportés par notre source, les candidats n’ont pas réussi à tirer leurs épingles dans certaines matières. ” Les candidats n’ont pas travaillé en mathématiques et en dictée ” a-t-il indiqué, tout en précisant que la proclamation des résultats est prévue dans quelques jours, précisément le 06 août prochain. Il faut noter que le CEP Session de juin 2019 avait connu un taux de réussite de 84,18 % contre 67,54 % en 2018.