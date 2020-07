Deux jours après la sortie médiatique effectuée par l’actuel locataire de l’Elysée au cours de laquelle il s’était prononcé sur le traitement de l’hydroxychloroquine face à la pandémie du nouveau coronavirus, un proche du professeur Didier Raoult est revenu sur l’efficacité de ce traitement. Ce membre de l’équipe du professeur de microbiologie français a indiqué qu’il n’était pas de son ressort de juger ou de commenter les propos du président français. Mais il s’est par la suite évertué à étaler tout le travail qui est fait à base du traitement de l’hydroxychloroquine face à la pandémie.

3700 patients guéris selon le proche de Didier Raoult

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous, on va continuer à faire ce qu’on a toujours fait. L’idée de l’IHU, c’est de proposer une offre de soins qui contient une stratégie globale », a fait remarquer ce collaborateur de Didier Raoult. Pour lui, le traitement à base de l’hydroxychloroquine est une bonne méthode de lutte contre le coronavirus. Il met notamment l’accent sur la nécessité de procéder à des dépistages précoces pour aboutir à des traitements précoces.

« Dans cette stratégie, il y a la proposition d’un dépistage précoce, d’un traitement précoce dont on pense qu’il est efficace sur le virus. C’est basé sur des données in vitro, c’est-à-dire dans le tube, et sur des données cliniques avec des études qui confirment son efficacité dans notre centre sur 3700 patients, et deux études américaines récemment publiées », a expliqué le professeur.

Macron ne croit toujours pas à l’hydroxychloroquine

Notons qu’à sa dernière sortie médiatique entrant dans le cadre de la célébration de la fête du 14 juillet, le président français indiquait qu’il n’avait aucune confiance au traitement mis sur pied par son compatriote Didier Raoult. Il déclarait en effet qu’en cas de contamination, il ne souhaitait pas suivre un traitement à base de l’hydroxychloroquine. « Aujourd’hui, on n’a pas prouvé que c’était le bon traitement », avait lancé le président français au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée.