Energie: ce pays d’Afrique du Nord prend une mesure drastique

L’Égypte fait face à une crise énergétique majeure alors que les températures estivales s’annoncent torrides. Les coupures électriques, déjà quotidiennes, risquent de s’intensifier dans les prochains mois, mettant à rude épreuve le fonctionnement des centrales du pays.

Pour faire face à cette situation critique, Le Caire a récemment annoncé des mesures drastiques visant à sécuriser son approvisionnement en énergie. Parmi celles-ci, la suspension totale de ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) à partir de ce mois de mai 2024. Cette décision, bien que nécessaire, soulève des préoccupations quant à son impact sur les marchés européens, qui recevaient environ 70% du GNL égyptien.

Face à cette suspension, l’Égypte se voit contrainte de recourir à l’importation de GNL, une pratique abandonnée depuis six ans. Pour faciliter ce processus, une unité flottante de stockage et de regazéification sera déployée en mer d’ici le mois de juin. Cependant, cette transition vers l’importation pourrait accroître la tension sur le marché du GNL et entraîner une hausse des prix en Europe.

Malgré ces défis, l’Égypte n’a d’autre choix que de renforcer sa production d’énergie pour répondre aux besoins croissants de sa population. Dans cette optique, le pays peut compter sur le gigantesque gisement Zorh, situé au large de Port-Saïd en mer Méditerranée. Avec une estimation de 850 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce gisement représente une ressource essentielle pour l’avenir énergétique de l’Égypte.

Pour exploiter pleinement ce potentiel, de nouveaux forages de puits sont prévus dès cette année. Ces investissements dans le secteur énergétique visent à assurer la stabilité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans un contexte où les coupures électriques constituent un défi majeur pour le développement économique et social du pays.