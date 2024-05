La Chine dévoile son ambition remarquable dans ce domaine

(Source : CGTN)

La conquête spatiale, domaine de plus en plus prisé par les autorités chinoises. En effet, c’est dans un contexte de “course à l’espace” que Pékin a confirmé que de nouveaux projets d’exploration spatiale allaient bientôt voir le jour. De quoi confirmer le leadership chinois en la matière ?

Pour rappel, Pékin a récemment envoyé à bord de la Station spatiale chinoise, un tout nouvel équipage, qui vient de remplacer celui qui était en orbite autour de la Terre depuis plusieurs semaines maintenant. La Chine a aussi annoncé une mission visant à découvrir la face cachée de la Lune, avec pour objectif d’extraire, récupérer et ramener des échantillons de roche, terre et autres minéraux découverts sur place.

La Chine annonce de nouveaux projets spatiaux

À cela, s’ajoutent trois nouvelles missions qui seront bientôt soutenues par l’Académie chinoise des sciences (CAS). Ces missions sont baptisées Discovering the Sky at the Longest Wavelength (DSL), Enhanced X-ray Timing and Polarimetry (eXTP) et ExoEarth Survey. Cette dernière est particulièrement attendue puisqu’elle vise à envoyer dans l’espace un satellite dont la mission sera de découvrir des exoplanètes.

Certains programmes présentés n’ont pas été retenus. Pour autant, il n’est pas à exclure que les choses évoluent dans les années à venir. On pense, par exemple, à un programme en lien avec l’exploration de la planète Vénus. Le sujet, s’il venait à être traité, financé et officiellement lancé, représenterait alors un intérêt scientifique réel pour les chercheurs chinois, mais aussi du monde entier.

Vénus, pour plus tard ?

D’autres projets, notamment dédiés à l’observation des pôles du Soleil ou encore à la détection d’ondes gravitationnelles, ont été annoncés, laissant ainsi comprendre qu’effectivement, l’espace occupe désormais une grande partie des projets chinois. Des projets que la Chine affirme d’ailleurs être totalement distincts des programmes Tianwen ou Chang’e, en lien avec l’exploration de la Lune.