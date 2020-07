La nouvelle est tombée dans la soirée d’hier jeudi 16 juillet 2020. La Cour suprême a invalidé le siège de Abdoulaye Ousmane Traoré, élu conseiller municipal dans le premier arrondissement de Parakou. Conséquence, le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) perd sa majorité absolue au conseil municipal et l’élection du maire et de ses adjoints aussi a été annulée. Le conseiller déchu a donc animé une conférence de presse hier à l’hôtel de la Bourse du travail pour éclairer l’opinion publique nationale et internationale.

«Ce qui nous est arrivé est vraiment triste mais c’est malheureusement la réalité », a déclaré l’intéressé. Il a rappelé que l’élection du maire de Parakou avait été, dans un premier temps, un échec. Il a avoué qu’il était le conseiller FCBE qui avait voté contre l’élection du maire Aboubacar Yaya et celle des chefs d’arrondissement. Pour lui, son agissement est motivé par un malentendu au sein du parti. Mais, après il a eu la réconciliation. Et donc lui, Abdoulaye Ousmane Traoré a cru que le problème est résolu.

Mais malheureusement c’est entre eux militants FCBE qu’ils sont en train de entre-tuer. Il a expliqué qu’il a cherché à savoir celui qui a déposé le recours contre sa personne devant la Cour suprême. Il a demandé aux différents responsables du parti de faire en sorte que le recours soit retiré. L’élu du premier arrondissement de Parakou qui vient d’être déchu informe qu’il s’agit d’une affaire de condamnation assortie de sursis qui date de 2014.

Effet boomerang

Mais, les dirigeants du parti n’ont pas voulu faire la lumière sur cette affaire. Parce que l’intention était de faire invalider le siège de Abdoulaye Ousmane Traoré afin que le suppléant ne siège. A le croire, le suppliant en question est en de bon terme avec l’équipe dirigeante du parti. «Donc, je suis comme un danger et il fallait tout faire pour invalider mon siège », a déclaré l’élu déchu. Mais, ce n’est plus seulement son siège qui est invalidé. Car, même le suppliant ne peut plus siéger. Il est catégorique : «le recours ne vient ni du BR ni de l’UP ni d’aucun autre parti ». Le recours vient des entrailles du parti FCBE. «C’est interne et il faudra que le président du parti sache que la FCBE est enterrée à Parakou par les dirigeants d’aujourd’hui », ajoute Abdoulaye Ousmane Traoré. Il a aussi demandé à Aboubacar Yaya de se ressaisir pour que de telles erreurs ne se reproduisent.