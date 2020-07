Le nouveau coronavirus qui a fait son apparition en fin 2019 en Chine et qui a tué des centaines de milliers de personnes, demeure encore pour certains un pur produit de l’imagination humaine. Mais pour ceux qui en ont véritablement souffert comme Scott Krakower, la maladie « existe vraiment » et serait « ce que les gens subissent jour après jour et qu’ils décrivent en ligne » a indiqué le jeune américain atteint du virus depuis trois mois et qui continue de traîner les séquelles. Il ne souhaiterait même pas que quelqu’un vive ce qu’il est train de traverser.

Tout avait commencé chez lui par la perte du goût et de l’odorat après que s’en étaient suivi d’autres signes comme la fièvre et des frissons avec des toux accompagnées de gouttelettes de sang. Son état de santé s’était dégradé au point où il n’arrivait même plus à parler.

Des fatigues mystérieuses

Pour que sa famille ne soit pas contaminée, M. Krakower, âgé de 40 ans s’est auto-isolé de sa femme et de ses enfants pendant plus d’un mois ; période au cours de laquelle, ne pas pouvoir entrer en contact direct avec sa famille devenait encore pour lui une peine additionnelle. Malgré qu’il ait subi à deux reprises des tests déclarés négatifs qui lui ont permis de rentrer en famille, il n’a toujours pas manqué de sentir des fatigues étranges à tel point que son médecin a insisté sur la nécessité d’un suivi psychologique pour les malades de son genre. Scott Krakower, lui-même pédopsychiatre, semble désespérer de toute guérison. Il a affirmé que chaque fois qu’il commence à penser que les choses iront mieux, les jours qui s’en suivent ne deviennent encore que calvaire.