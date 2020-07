Le ministre ivoirien de la défense, Hamed Bakayoko, a « demandé avec insistance » à l’actuel chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, de se présenter à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 31 octobre prochain. Selon lui, cela permettra de garder le climat de cohésion sociale, de sécurité et de paix. Le numéro deux du pouvoir ivoirien a fait cette déclaration le samedi 25 juillet 2020 à Abidjan, au cours d’une réunion des cadres et élus du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du district de Woroba, dans le nord-ouest de la Côte-d’Ivoire.

Une importante préoccupation

Lors de cette réunion au siège du parti, il s’est exprimé au nom de la population de Woroba. « Nous, population du Woroba, demandons avec insistance au président Alassane Ouattara d’accepter de se porter candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020. » a-t-il laissé entendre. Hamed Bakayoko a estimé que la candidature du chef de l’Etat répond à une importante préoccupation. A l’en croire, la chose la plus importante pour le RHDP, et « la priorité au-delà de tout, c’est d’abord de maintenir la stabilité. Et c’est lui le garant. Et après il pourra se préparer à la transmission de ce pouvoir à une nouvelle génération dans des conditions idoines ». Par ailleurs, une autre réunion du bureau politique du RHDP aura lieu le mercredi prochain, en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara.

Rappelons que le vendredi dernier, Hamed Bakayoko avait averti sur le réseau social Twitter contre les fausses informations et « fausses pétitions ». Ce message était une réponse adressée aux personnes qui voulaient le voir être candidat pour le RHDP à la place du président ivoirien Alassane Ouattara.