Efficacité gouvernementale en 2026 : Le Bénin se hisse dans le Top 10 africain

Le Chandler Governance Group (CGG) a publié le jeudi 14 mai son rapport annuel « The Chandler Good Government Index 2026 ». Évaluant l’efficacité publique de 133 pays à travers 35 indicateurs, cette édition met en lumière la trajectoire encourageante du Bénin, désormais solidement ancré au 8e rang continental (89e mondial).

Grâce aux réformes structurelles menées ces dernières années, le Bénin intègre le Top 10 africain de la bonne gouvernance. Il devance des économies majeures comme le Ghana (92e) et se positionne juste derrière l’Égypte (88e) et l’Afrique du Sud (85e). Cette performance témoigne des progrès du pays dans la gestion des deniers publics et la modernisation des institutions.

À l’échelle continentale, le triumvirat de tête reste inchangé. L‘île Maurice (55e mondial) conserve son fauteuil de leader africain qu’elle occupe depuis 2021, portée par la solidité de ses lois et de ses politiques publiques. Le Rwanda (62e) et le Botswana (70e) complètent le podium. Notons également que l’indice s’élargit avec l’entrée de sept nouveaux pays africains, dont le Togo et la RD Congo.

Globalement, l’Afrique s’illustre comme la deuxième région ayant le plus progressé par rapport à 2025, juste derrière la zone Asie-Pacifique. Pas moins de 71 % des pays africains ont amélioré leur score de performance. Les avancées sont particulièrement visibles dans la gestion financière responsable et la capacité à favoriser l’épanouissement des citoyens, notamment via l’éducation et la santé.

Toutefois, des efforts restent à accomplir. Le continent demeure en queue de peloton mondial. Aucun État africain ne parvient à intégrer le Top 50 international.