Le président brésilien n’est toujours pas tiré d’affaires. Selon un communiqué publié par la présidence brésilienne ce mercredi, Jair Bolsonaro serait en train de recouvrer la santé. Mais «le test réalisé mardi était positif» a martelé le communiqué. Depuis le 7 juillet dernier, le chef d’état qui s’était illustré par une certaine réticence face aux mesures relatives au confinement est en quarantaine au sein du palais d’Alvorada, sa résidence officielle. Il y mène ses activités par visioconférence depuis cette période.

Toujours confiant en hydroxychloroquine

Au cours du week-end écoulé, il avait fait une rencontre avec ses partisans tout en respectant les différentes mesures pour éviter la contamination de l’un d’entre eux. Fidèle à lui-même, il a notamment brandi une boîte d’hydroxychloroquine qui est un traitement qui ne fait pas l’unanimité au sein de monde médical. Le président brésilien aurait recommandé au ministère de la Santé d’en faire usage pour les cas légers de Covid-19.

«Je ne recommande rien, je vous recommande d’aller voir votre médecin et de lui parler. Dans mon cas, un médecin militaire a recommandé l’hydroxychloroquine et cela a fonctionné», avait-il déclaré dans une vidéo diffusée sur Facebook le 15 juillet dernier. Jair Bolsonaro a souvent été critiqué pour avoir minimisé les effets de la pandémie en la qualifiant «petite grippe». Le Brésil est le plus pays le plus touché après les Etats-Unis. Au total, 81 500 décès ont été enregistrés depuis le début de cette pandémie dans le pays.