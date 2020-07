Le département de l’Atacora au Bénin n’échappe pas à la pandémie du coronavirus. Au micro de Frisson radio, ce mercredi 15 juillet 2020, le directeur départemental de la Santé (DDS) Jacob Namboni, ce département compte 22 cas de contamination à la COVID-19. Parmi les 22 cas confirmés, il y a quatre qui ont présenté des signes de complication. Ces quatre cas été envoyés à Parakou parce que le centre de traitement de Natitingou n’est pas encore prêt.Il a expliqué que du 05 au 13 juillet, 350 cas suspects et sur demande ont été dépistés.

«Nous avons mis en fonction un laboratoire de référence pour faire la confirmation des cas en 24 heures, à part le test de diagnostic rapide. Ce qui a permis de dépister un nombre important de cas suspects et des cas sur demande ; ce qui a fait qu’on a commencé par avoir des cas positifs autochtones », a indiqué Jacob Namboni. Ce qui a permis de recenser les 22 cas confirmés. Soit en moyenne 02 à 03 cas sont détectés par jour dans ce département. Ces cas sont détectés grâce à un laboratoire mis en fonction.Parmi ces cas confirmés, un vient de Porga. Donc, il y a là un foyer de contact.

Le deuxième foyer de contact est à Kouandé avec 59 contacts. Le DDS précise que la plupart des cas détectés après ces quatre premiers cas confirmés ont eu des cas contacts. Mais, il rassure que chaque fois qu’il y a contact, le contact est dépisté et mis sous traitement. Et donc, tous les contacts sont mis sous traitement et sous surveillance. Pour rappel, au plan national, le Bénin compte 1 378 Cas confirmés, 557 guéris et 26 décès.