Une ferme toute entière a été confinée en Allemagne. Dans cette exploitation agricole, ils sont environ 480 travailleurs à avoir été placés en quarantaine, après que les tests de 174 personnes parmi eux, se sont révélés positifs. L’information a été donnée hier dimanche 26 juillet 2020, par une source officielle, qui a précisé que parmi les employés confinés, se trouve de nombreux saisonniers venus d’Europe de l’Est.

Plusieurs campagnes de dépistage envisagées

Au cours d’une conférence de presse, Werner Bumeder, administrateur du district de Dingolfing-Landau, a indiqué que les 174 cas positifs venant principalement d’Ukraine, de Bulgarie, de Roumanie et de Hongrie, ont testés positif dans la ferme bavaroise, à l’ouest de l’Allemagne. Selon ses dires, ses saisonniers ramassaient des concombres. Melanie Huml, ministre de la santé de l’Etat de Bavière, a indiqué que la situation était prise assez au « sérieux » par les autorités. Elle a fait savoir que ces dernières envisageaient de planifier plusieurs campagnes de dépistage, qui seront effectuées sur d’autres fermes de la localité. En ce qui concerne la ferme infectée, Werner Bumeder, avait précisé que tous les responsables et les saisonniers sont mis quarantaine dans la ferme, et qu’ils sont classés selon qu’ils sont négatifs ou positifs au nouveau coronavirus (covid-19).

Un accord entre les Etats régionaux et Berlin

Rappelons qu’il y a quelques jours, les autorités allemandes ont donné leur feu vert pour enclencher des mesures de confinement, face au risque de seconde vague de l’épidémie de coronavirus. Cette décision avait été prise selon un accord entre les Etats régionaux et Berlin. D’après le projet, le pays avait voulu ainsi appliquer « des interdictions de sortie » dans les zones géographiques limitées pour les habitants, qui pourraient être reconfinés suite à l’apparition d’un foyer de covid-19. Ces mesures restrictives constituaient une nouveauté dans l’arsenal, jusqu’ici utilisé dans le pays, qui semblait être épargné par la maladie.