Au Bénin, la situation sanitaire est préoccupante. Selon le dernier point publié sur les plateformes gouvernementales, le pays compte à la date du 17 juillet 2020, 31 décès dus au nouveau coronavirus parmi les 1602 cas confirmés. Il y a par contre 782 guéris. Outre la solution médicale qui est en train d’être cherchée pour éradiquer le mal, il y a-t-il également un moyen traditionnel, mystique ou spirituel pour maîtriser cette maladie ? Cette question a été posée au Maître spirituel et numérologue Sylvain Bobos Adoho.

Pour l’intéressé, « il y a toute sorte de solution. Il y a une solution spirituelle, une solution mystique et une solution naturelle. Pour la solution spirituelle, l’univers va élever son taux vibratoire pour pouvoir s’imposer à cette entité qui est en train de faire des ravages. Il y a la loi de l’autodestruction du mal. Le bien ne périt jamais mais le mal finit par tout détruire. Donc à partir de cette loi, l’univers va s’en charger » a-t-il expliqué dans les colonnes du journal L’Evènement Précis.

” Il serait obligé d’être pacifique “

Il estime que l’homme qui comprend ces choses peut élever son taux vibratoire à partir de ce qu’il mange au quotidien, à partir de ce qu’il pense, de ce qu’il dit tous les jours, de ce qu’il fait et de son amour pour protéger la nature. La nature n’aimant pas détruire peut alors l’aider à affronter le mal. « Si un homme arrive à aimer la nature à une dimension donnée, il s’élève à une dimension donnée, il s’élève à la dimension de la nature et son taux vibratoire s’impose à cette entité qui est capable de détruire les uns et qui ne peut pas le détruire parce qu’il n’est plus comme tout le monde. Il atteint un niveau de protection naturelle » a expliqué Maître Bobos.

En somme, celui qui a élevé son taux vibratoire cohabitera avec le virus s’il est atteint, sans que celui-ci ne puisse lui nuire « Il devrait naturellement vivre dans son corps et serait obligé d’être pacifique avec lui » parce qu’il est apte à dicter sa loi au virus.