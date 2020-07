L’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi) organise depuis hier mercredi 15 juillet un atelier sur la protection des données numériques. Les participants sont des agents de la police républicaine, des magistrats et les fonctionnaires de l’Agence. Ils interviennent tous dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin mais aussi au Burkina Faso puisque l’atelier se tient conjointement dans les deux pays.

Au cours du temps qu’ils passeront ensemble, les agents de la police républicaine travaillant à l’office centrale de répression de la cybercriminalité (OCRC), les magistrats de parquet et de siège des tribunaux et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), de même que les fonctionnaires de l’Anssi recevront des enseignements qui renforceront leurs capacités en terme d’investigation numérique.

Interpol et le Conseil de l’Europe comme partenaires

De façon plus détaillée, l’atelier permettra aux participants d’échanger des vues sur les défis que soulèvent les législations nationales, régionales et internationales en matière de protection des données, en particulier dans le domaine de la cybercriminalité, de comprendre les évolutions récentes en Europe en matière de protection des données et l’impact direct sur les organisations internationales, et de se familiariser avec les capacités globales d’Interpol mis à la disposition de ses pays membres.

Il faut dire que cet atelier a été organisé avec le concours d’Interpol et du Conseil de l’Europe. Ouanilo Fagla Mèdégan, le Directeur général de l’ANSSI a d’ailleurs remercié ces partenaires. Le Conseil de l’Europe qui était représenté par Ruben Alba Aguilera a rassuré le Bénin de la volonté de l’institution à continuer par soutenir me pays dans ce domaine.