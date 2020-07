Au Sénégal, la question de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion du bien public est primordiale et les plus hautes autorités du Sénégal sont surveillées de très près quand elles sont nommées à un poste de responsabilité. Le médiateur de l’État du Sénégal, Alioune Badara Cissé, vient de hausser le ton, sur le fait qu’il faut absolument appliquer de façon très stricte la loi sur la déclaration de patrimoine. Il y a environ deux semaines, Macky Sall a sommé tous les ministres de son gouvernement de procéder à la déclaration de leur patrimoine

Le chef de l’État a même donné un délai d’un mois aux membres de son gouvernement pour qu’ils fassent leur déclaration de patrimoine. En plus des ministres du gouvernement, l’Office National de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a notifié que les présidents d’institution et tout cadre occupant un poste de responsabilité devront procéder impérativement à la déclaration de son patrimoine.

La transparence, gage de bonne gouvernance

L’on se rappelle que Macky Sall a déjà donné l’exemple en faisant sa déclaration de patrimoine devant la cour constitutionnelle. Alioune Badara Cissé a salué la décision du chef l’État car cela va permettre d’établir une transparence dans la gestion du pouvoir d’Etat. “On ne peut pas confier notre argent à des gens qui le dilapident et que personne n’en parle” dira le médiateur de la république qui ajoutera que toute personnalité qui sera nommée à un poste de responsabilité, déclare son patrimoine à la prise de fonction et à son départ de fonction pour vérifier son intégrité.