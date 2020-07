Le professeur et penseur sénégalais Felwine Sarr a annoncé son départ de l’Université Gaston Berger, située à Saint-Louis au Sénégal. Il a donné l’information sur son compte Facebook, hier lundi 27 juillet 2020. Il a indiqué avoir posé les pieds, depuis plusieurs jours, à Durham en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, et rejoint l’Université de Duke. Il a dit avoir obtenu dans ce lieu de savoir, un poste de Distinguished Professor of Humanities, dans le département de Romance Studies, et occupe également la chaire Anne-Marie Bryan.

Des internautes l’ont félicité

« C’est un département d’humanités dites writ large. J’y enseigne dès cet automne, la philosophie Africaine contemporaine et diasporique ; au printemps, je donnerai un cours intitulé, music history and politics dans lequel je me propose d’explorer les dynamiques politiques et sociales des nations africaines depuis les indépendances, à travers l’archive musicale, et un troisième cours sur le soin et la guérison dans le roman contemporain Africain » a-t-il laissé voir entre autres. Cette annonce publiée sur le réseau social a été saluée par plusieurs internautes qui ont félicité le professeur pour ses nouvelles fonctions. « Toutes mes chaleureuses félicitations cher ami Felwine. Plein de succès dans cette nouvelle orientation. » Peut-on notamment lire dans les commentaires.

La perte d’une « valeur sûre »

L’annonce du départ de l’Université Gaston Berger faite par le professeur âgé de 47 ans, a cependant fait des mécontents. Sur Twitter, un internaute a déploré la perte d’une « valeur sûre ». Certains ont fait part de leur compréhension, tout en évoquant le mauvais mécanisme de gouvernance au sein des unités de formation et des universités. « J’ignore ses réelles motivations mais ce qui est sûr le mécanisme de gouvernance des universités en particulier dans les unités de formation est déplorable. Et la plupart des Prof s’indignent et n’hésitent pas à partir si l’offre de meilleures conditions se présente à eux. » A écrit un utilisateur du réseau social de l’oiseau bleu.

