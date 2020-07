Pour avoir agressé des policiers qui essayaient de contenir une bagarre pendant un rassemblement festif en plein air dénommé « fête corona » à Francfort en Allemagne, 39 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre. Près de 5 policiers avaient été touchés par cette agression des jeunes lors de cette fête. En effet, la bagarre avait débuté ce dimanche matin aux environs de 3h. Les jeunes toujours présents à la fête s’étaient servis de bouteilles afin de s’en prendre aux agents de la police.

Sur les 3000 jeunes qui avaient assisté à cette réjouissance, il n’en restait plus que 500 ou 800 quand la bagarre a commencé. Le lieu de la fête appelé place de l’Opéra permettait aux jeunes de se rassembler à cause de la fermeture des boites de nuit et autres endroits de divertissement. Aussi, nombreux sont les véhicules des policiers qui ont été assaillis. Un arrêt de bus également a connu les tourments liés à cette violence orchestrée par les jeunes de Francfort ce dimanche matin. Les syndicats de la police de l’Allemagne ont averti la hiérarchie de la difficulté à laquelle ils devaient faire face avant de pouvoir faire leur travail. Peter Feldmann, le maire de la ville a d’ailleurs donné ses impressions sur Twitter. Qualifiant d’ ” inacceptables” ces troubles, l’homme a déclaré que les autorités devraient se réunir lundi pour trouver des solutions à ses violences.

Ich verurteile die Angriffe auf unsere Beamtinnen und Beamten aufs schärfste. Das Verhalten der Randalierer ist absolut inakzeptabel. Die Beteiligten müssen umgehend zur Rechenschaft gezogen werden. Auch müssen wir die Polizeipräsenz an solchen Hotspots erhöhen. https://t.co/qmOC7B5pwm — Oberbürgermeister Peter Feldmann (@OBPeterFeldmann) July 19, 2020

Inculpation pour trouble à l’ordre public

Il faut dire que des centaines de jeunes, pour la plupart saouls, avaient passé la nuit à s’en prendre à des policiers et à des magasins le long de la ville. Pendant une conférence de presse, le chef de la police de Francfort M. Gerhard Bereswill avait annoncé que 39 personnes, dont une femme, avaient été arrêtées. Parmi eux, huit personnes étaient toujours en garde à vue et risquaient d’ailleurs une inculpation pour trouble à l’ordre public. Le chef de la police a ajouté que la majorité des hommes avaient entre 17 et 21 ans et seraient « issus de l’immigration ».