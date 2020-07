Le marché de Sandaga au Sénégal est un lieu chargé d’histoire, ce marché était déjà installé 27 ans avant l’indépendance du pays de la Teranga. Il faut donc dire que les populations locales sont beaucoup attachées à ce lieu. Le problème, est qu’au fil des ans, le marché est devenu vétuste, son installation ne répondait plus aux exigences du moment et cela constitue une source d’instabilité sécuritaire pour la population. Les autorités sénégalaises ont donc pris la décision de démolir ce marché et de le réhabiliter au profit des populations.

La démolition du marché de Sandaga était initialement prévue pour le 03 juillet dernier, tout était prêt pour l’opération. Cependant, le président sénégalais Macky Sall, qui a prêté une oreille attentive aux craintes des populations a reporté l’opération à une date ultérieure. Il faut dire que ce marché historique aurait normalement dû être démoli depuis l’année passée mais à cause de nombreux facteurs la date butoir a toujours été reportée.

Il semble maintenant qu’une date définitive a été choisie pour procéder à la démolition du marché de Sandaga. En effet, les autorités ont donné jusqu’au Dimanche 02 août aux commerçants de Sandaga pour libérer les lieux. Dans un communiqué, le préfet du département de Dakar a rappelé que les commerçants bénéficieront d’un nouveau site où ils pourront effectuer les activités. Quelques jours après la fête de Tabaski, le mythique marché sera donc démoli et reconstruit par la suite. Les autorités ont conscience que ce marché a une valeur inestimable pour les populations c’est pour cela qu’ils ont signifié qu’ils tenteront de garder l’âme du marché lors de sa reconstruction.