L’ancien président français a profité d’une interview qu’il a accordée à la chaîne de télévision TF1 ce lundi 27 juillet pour dire ce qu’il pense de l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Il a notamment abordé la crise qui prévaut désormais entre les grandes nations du monde. Il estime que Donald Trump, le président américain est « un symptôme » de cette crise. « Et d’ailleurs la présence d’un homme comme Trump, invraisemblable, ce n’est pas la cause de la dégradation, c’est le symptôme », a affirmé Nicolas Sarkozy au cours de cette sortie médiatique.

L’axe du monde se tourne vers l’Asie selon Sarkozy

« Je pense qu’on a des valeurs, je crois dans l’Europe, je crois qu’on a une civilisation européenne, et je m’aperçois que l’axe du monde est en train de muter, de l’ouest hier, à l’est aujourd’hui. C’est-à-dire l’Asie », a-t-il également fait remarquer. Pour lui, à un moment de l’histoire l’Europe avait dominé le monde. Mais maintenant, ce n’est plus le cas. Aussi, estime-t-il qu’il y a une « crise ». « Et donc il y a une France qui s’interroge, qui regarde son passé, et qui dit ‘Ce passé est glorieux, mais quel est notre avenir ? Est-ce qu’on va pouvoir continuer à vivre dans le pays qu’on aime ?’ », s’est interrogé Nicolas Sarkozy.

Cette sortie médiatique a été l’occasion pour lui d’aborder beaucoup d’autres sujets comme son retour ou non en politique. Il a également évoqué son nouveau livre paru il y a quelques jours aux éditions de l’Observateur. Intitulé « Le temps des Tempêtes », ce livre aborde sa relation avec plusieurs hautes personnalités françaises dont l’ancien président français et l’actuel.