Un poids lourd arabe signe un accord majeur avec la FIFA

La FIFA, instance dirigeante du football mondial, a récemment conclu un partenariat d’envergure avec un poids lourd économique du monde arabe. Dans une annonce qui a captivé l’attention de nombreux observateurs, la Fédération internationale de football a officialisé un accord sans précédent avec une entreprise emblématique de la région : Aramco, le géant pétrolier saoudien.

Cette entente, qualifiée d’accord majeur, place Aramco au rang de « partenaire mondial majeur » de la FIFA jusqu’à la fin de l’année 2027. Une étape significative qui souligne l’engagement de l’entreprise saoudienne envers le développement et la promotion du football à l’échelle mondiale.

Les détails financiers de cet accord n’ont pas été dévoilés publiquement, mais il est clair qu’il s’agit d’un investissement substantiel de la part d’Aramco. En échange de cette contribution, la compagnie publique saoudienne bénéficiera de droits exclusifs couvrant plusieurs événements majeurs du calendrier footballistique, notamment la Coupe du monde masculine en 2026 et la Coupe du monde féminine en 2027.

Cette association entre la FIFA et Aramco soulève des questions importantes sur les motivations et les implications d’un tel partenariat. Alors que l’Arabie saoudite est souvent critiquée pour ses violations des droits humains et son impact environnemental, cet accord suscite inévitablement des débats sur le rôle des grandes entreprises dans le domaine du sport mondial.

Il est intéressant de noter que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large menée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, dans le cadre du projet ambitieux « Vision 2030 ». Ce projet vise à transformer l’Arabie saoudite en un centre économique et touristique de premier plan, tout en réduisant sa dépendance historique à l’égard des revenus pétroliers.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a salué cette collaboration comme un pas en avant pour l’organisation. Il a souligné que ce partenariat contribuera à la réussite des compétitions majeures organisées par la FIFA au cours des prochaines années, tout en renforçant le soutien aux 211 associations membres à travers le monde.

« Ce partenariat aidera la Fifa à organiser avec succès ses compétitions phares au cours des quatre prochaines années et, comme tous nos autres accords commerciaux, il nous permettra de soutenir encore davantage nos 211 associations membres à travers le monde », a indiqué le président de la Fédération internationale Gianni Infantino.