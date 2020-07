“The Lincoln Project”, un mouvement au sein même du parti républicain a décidé d’empêcher la réélection de l’actuel Président des États-Unis Donald Trump, lors des prochaines présidentielles. Ce mouvement qui a vu le jour en 2019 a pour membres des élites républicaines. Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment citer le directeur de campagne de Mitt Romney (homme d’affaires et politicien américain) en 2012, aussi l’écrivain américain et consultant politique Stuart Stevens.

Ce mouvement compte aussi parmi ses membres des conservateurs, comme les journalistes Bill Kristol et George Will, sans compter George Conway le mari de Kellyane Conway, une des principales conseillères de Donald Trump. Cette élite au sein du parti républicain et les membres qui le soutiennent reprochent au Président des États-Unis d’être en train de « détruire les institutions américaines ». Jean-Éric Branaa, spécialiste en droit public américain a expliqué que ce sont les réseaux sociaux leurs armes. “À chaque fois qu’il bouge, le Lincoln Project bouge aussi”, a-t-il déclaré. Par-dessus Twitter, ils relayent également leurs informations par la presse, a expliqué Soufian Alsabbagh, spécialiste des affaires intérieures américaines.

“Il n’y a vraiment rien de changé“

Et pourtant c’est à se demander s’ils arriveront effectivement à gagner contre le président Donald Trump. Selon Jean-Éric Branaa, “la cote de popularité de Trump est toujours de 42%. Elle était à 44% il y a un mois, donc il n’y a vraiment rien de changé.” Même si les projets dudit mouvement sont entre autres de faire changer d’avis aux électeurs qui se posent encore des questions face à l’avenir du Président américain et des États-Unis, toutes ces initiatives seront-elles assez suffisantes pour évincer l’homme de la course ?