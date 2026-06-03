Claudy Siar assume sa nouvelle mission au Bénin : « Mon équipe sera pleinement engagée »

Le journaliste et producteur franco-béninois Claudy Siar a réagi ce mercredi 3 juin 2026 à sa nomination par le président Romuald Wadagni au poste de Chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin. Sur son compte X, il a déclaré : « Mon équipe sera pleinement engagée pour le Bénin, notre pays. »

Une nomination officialisée en Conseil des ministres

Le décret a été signé le 3 juin 2026 et entériné en Conseil des ministres. Romuald Wadagni confie à Claudy Siar une mission stratégique centrée sur le rayonnement culturel du pays et le renforcement de son image à l’échelle régionale et internationale. Le périmètre couvre la culture, les médias et la communication institutionnelle vers l’extérieur.

Un profil forgé dans les médias francophones

Animateur de l’émission Couleurs Tropicales sur RFI de 1995 jusqu’à son départ récent, Claudy Siar a consacré trois décennies à la promotion des cultures africaines et afro-caribéennes dans l’espace francophone. Il est également fondateur de Tropiques FM. Entre 2011 et 2012, il avait occupé le poste de délégué interministériel chargé de l’égalité des chances des Français d’outre-mer auprès du gouvernement français.

Une nationalité béninoise obtenue quelques jours avant la nomination

Le 22 mai 2026, lors d’une cérémonie à Ouidah, Claudy Siar avait officiellement reçu son certificat de nationalité béninoise et son passeport. Il y avait été intégré à la lignée Zossoungbo, présentée comme l’une des familles fondatrices de la ville, et s’était vu attribuer le prénom traditionnel Kodjovi. Le Bénin mène depuis l’arrivée des nouvelles autorités une politique de reconnexion avec les Afro-descendants. La nomination de Claudy Siar à la présidence intervient moins de deux semaines après cette naturalisation.