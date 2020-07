Aux USA, la brouille entre le président américain et les médias en ligne se poursuit. Régulièrement depuis plusieurs mois déjà , des publications du président étaient sur les réseaux passées au crible et au besoin , purement et simplement supprimées. Donald Trump avait beau crier à la violation de la liberté d’expression, mais les puissantes plateformes communication en ligne, tel Twitter ou Facebook, de lui rappeler qu’il avait lui-même ardemment milité pour plus de responsabilité de leur part. Ce lundi, Twitter effaçait encore une fois du contenu ‘’présidentiel’’.

Twitter veille au grain…

Malgré le fait qu’une disposition de la ‘’ Communications Decency Act ’’, une loi sur la décence des communications protège les entreprises de médias sociaux de toute responsabilité pour le contenu publié par leurs utilisateurs et leur permet de supprimer les messages légaux mais répréhensibles. Twitter avait annoncé récemment, en Mai seulement, qu’elle mettait en place sur le réseau un système de vérification de faits pour activement lutter contre la désinformation, l’intoxication et les déclarations mensongères.

Ce lundi, une vidéo rapidement devenue virale sur Facebook, montrait un groupe de médecins affirmant en total contradiction des directives internationales de l’OMS, que les masques faciaux et les confinements seraient en fait totalement inutiles dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Une vidéo visualisée par des millions d’utilisateurs. Des déclarations unilatérales, et ne provenant pas de sources institutionnelles accréditées pour le faire, qui avaient été supprimées par Facebook.

Mais quelques heures plus tard, le président américain, reprenait ces vidéos sur son compte Twitter en prenant soin de les agrémenter de sa récurrente louange pour l’Hydroxychloroquine. Mais le système ‘’Facts Check’’ se mettant aussitôt en branle, que les tweets du président étaient eux également supprimés avec la mention par la compagnie, que les tweets étaient en violation d’une politique interne.

Cette politique qui veut voulait que seules les informations allant dans le sens « des orientations sur le COVID-19 provenant de sources faisant autorité d’informations sur la santé publique mondiale et locale », étaient autorisées. Du coup, toutes les publications qui allaient à l’encontre de cette politique et qui pouvaient rendre confus ou induire des utilisateurs en erreur ; même si elles provenaient de comptes ‘’ présidentiels ’’, étaient purement et simplement supprimées. Un autre revers que la plateforme infligeait au président américain , après la suppression d’une vidéo le 18 juin dernier pour violation de copyright.