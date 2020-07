Le président américain, Donald Trump, il y a quelques jours, menaçait la France de rétorsions douanières quant à sa volonté d’imposer une taxe spéciale sur les géants du numérique. Des tensions commerciales soumises à la médiation de l’OCDE, L’Organisation de coopération et de développement économiques dont le siège est à Paris. Ce mardi, jour de la fête nationale française, le président américain, Donald Trump au cours d’une conférence de presse, s’attaquait à l’Union Européenne.

L’UE « crée pour profiter » des USA

L’UE a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale afin de favoriser la coopération économique et de prévenir de nouveaux conflits entre les pays européens. Dès le départ pourtant, les États-Unis avaient soutenu les efforts d’intégration européenne comme un moyen de prévenir d’autres guerres inutiles, mais aussi et surtout de favoriser des alliés démocratiques et des partenaires commerciaux solides. Aujourd’hui encore selon de nombreux observateurs, l’Union européenne restait, malgré des poches de tensions, le plus grand partenaire commercial et d’investissement des États-Unis.

Un point de vue qui n’était nullement partagé par le président Trump. Ce mardi, au cours d’un point de presse acté dans les jardins de la Maison-Blanche, le président américain, s’en prenait une nouvelle fois à l’Union Européenne. Réitérant ses déclarations d’il y a deux années, le président avait répété que l’UE « avait été créée pour profiter des USA ». Selon le président américain, les relations entre les USA et l’UE étaient plus conflictuelles qu’autre chose, vu que l’UE, n’avait « jamais bien traité les USA ».

Les deux entités étant, avait ajouté le président Trump, « dans une énorme concurrence économique ». Les USA et l’Union Européenne se livraient depuis un peu plus d’une année à une passe d’armes commerciales et juridiques, sur fond de subventions partisanes à leurs avionneurs respectifs ; Boeing pour les USA et Airbus pour l’Union Européenne.