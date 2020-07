Plus l’échéance des élections présidentielles aux USA approche, plus les choses se compliquent pour le président républicain Donald Trump, qui perd en popularité et perd également certains de ses soutiens. La chaîne Fox News reconnue pour n’avoir presque jamais pris le président Trump à contre-pied, a fini une fois par s’opposer à lui sur l’une de ses accusations concernant ses adversaires démocrates.

Lors du dernier entretien qu’il a accordé à la chaine et dont une séquence est déjà publiée sur les réseaux sociaux en attendant la diffusion ce dimanche de son intégralité, le journaliste qui a conduit l’entretien a deux fois de suite contredit le président. Les oppositions ont principalement porté sur la montée de la violence dans certaines villes du pays au lendemain de la mort de George Floyd. Pour Trump, cette montée de la violence est due à la mauvaise gestion des dirigeants démocrates. « Ils les ont mal gérées» a insisté Donald Trump après que le journaliste, lui ait notifié que beaucoup des villes étaient sous la responsabilité des maires démocrates depuis plusieurs dizaines d’années.

“Non monsieur, il ne le veut pas”

« Ça a toujours été mauvais, mais c’est maintenant totalement hors de contrôle. Et c’est vraiment parce qu’ils veulent couper les fonds à la police, et Biden veut couper les fonds à la police » a affirmé Trump. Mais le journaliste n’a une nouvelle fois encore pas manqué de lui préciser que ce n’est pas vrai. « Non monsieur, il ne le veut pas», a rétorqué Chris Wallace.

Pour prouver que ce qu’il disait est vrai, le locataire de la Maison blanche avait demandé à son équipe de lui apporter le texte qui prouve que son adversaire Joe Biden avait signé une charte avec le sénateur Bernie Sanders afin de réduire le budget des forces de l’ordre. Une déclaration que le journaliste a précisée, ne pas figurer dans la charte.