Ce mardi, Ivanka Trump, la fille du président Trump, faisait une sortie médiatique sur les réseaux sociaux qui avait fait grand bruit. La conseillère du président américain n’avait pas hésité dans une publication sur le réseau social à l’oiseau bleu, à faire de la publicité pour une marque de haricots en conserve. Une publication en marque de loyauté vis-à-vis d’un industriel qui n’avait pas hésité à dire il y a quelques jours que, le président Trump était un « bâtisseur ». Mais aussi une publication en geste de défi aux multiples critiques essuyées par l’industriel à cause de son soutien.

Un soutien sans faille…

Il y a quelques jours, la Maison-Blanche lançait ‘’l’initiative de prospérité hispanique’’. Un programme qui trouverait sa justification dans le fait que, selon la Maison-Blanche, le succès des Américains d’origine hispanique faisait partie intégrante de l’avenir économique des USA. Et que leurs contributions collectives perpétuaient « un héritage d’inspiration (…) de l’expérience américaine ». Dans cette optique le président américain avait lancé une série de consultations avec des leaders de la communauté hispanique américaine, ainsi qu’avec des figures qui avaient réussi.

C’est dans le cadre de ces consultations que Robert Unanue, directeur général de Goya Food, un producteur américain d’une marque d’aliments basée dans le New Jersey, avait été reçu jeudi dernier, à la Maison-Blanche. A l’issue de l’entrevue, le chef d’entreprise n’avait pas manqué de louer le leadership du président Trump. Des propos qui avaient valu à la marque, un boycott actif via les réseaux sociaux. Des internautes ayant rappelé le mur construit par l’administration Trump aux frontières avec le Mexique et la rigidité des politiques d’immigration.

Mais ce mardi, la conseillère principale et fille du président des États-Unis, Ivanka Trump montait elle-même au créneau pour apporter son soutien à Goya Food. Sur twitter on pouvait voir la conseillère du Président tenir en main et de façon ostentatoire, une boîte de conserve portant la marque de la société du New jersey avec en légende : « Si c’est Goya, c’est que c’est bon ». Un soutien acté au mépris des règles d’éthique du gouvernement qui interdisent l’utilisation de la fonction publique à des fins personnelles ; et qui pourrait lui attirer les foudres des détracteurs politiques de son père, l’actuel président des USA .