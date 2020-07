L’Égypte se prépare-t-elle à la guerre avec la Libye? La question peut effectivement se poser après que le Parlement ait adopté une mesure, permettant à son armée d’être déployée dans un pays étranger, si la sécurité nationale venait à être menacée. Le message envoyé à la Libye est donc très clair, Le Caire se tient prêt à toute éventualité.

Jeudi dernier, le président égyptien al-Sissi affirmait à l’occasion d’une rencontre organisée avec les représentants de tribus libyennes, que l’Égypte ne resterait pas dans l’inaction. Une manière de dire que le pays garde un œil sur ce qui se passe dans le pays voisin. Si la sécurité nationale venait à être mise en balance, le gouvernement n’hésiterait pas à réagir, et ce, de manière très rapide. Afin d’avancer plus rapidement, le gouvernement a pour sa part confirmé qu’une rencontre a eu lieu entre le président et le Conseil de défense nationale.

L’Égypte avance ses pions en Libye

Ce Conseil est composé du président du Parlement, du ministre de la Défense ainsi que de son homologue aux Affaires étrangères et enfin, des commandants des diverses armées nationales. C’est au lendemain de cette rencontre qu’un vote a eu lieu, au Parlement. Une nouvelle que les experts voient d’un bien mauvais œil, estimant que si l’Égypte venait à avancer ses pions en Libye, c’est l’ensemble de la sécurité régionale qui pourrait être remis en cause.

L’exécutif égyptien souhaite défendre ses intérêts

Le Caire soutient fermement le maréchal Haftar qui n’a, à ce jour, toujours pas été en mesure de reprendre Tripoli. Ces alliances elles, avancent toutefois la communauté internationale, qui souhaiterait que le conflit se règle par un accord. Trump aurait même pris les devants en appelant directement le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lui demandant de ne rien faire pour aggraver une situation sociale, économique et sanitaire, déjà bien difficile.