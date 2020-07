Jeudi dernier, à l’occasion d’une émission tenue sur la chaîne CNews, la journaliste politique Véronique Jacquier, a tenu des propos houleux. En effet, cette dernière a affirmé qu’avant la France, l’Algérie n’était pas une grande nation. Résultat, la colonisation du pays par les Français a été une réelle chance, d’un point de vue économique et social.

Depuis quelques semaines, le gouvernement algérien souhaite que la France lui rende des comptes au sujet de la colonisation passée. Abdelmadjid Tebboune, s’il reconnaît des avancées, estime cependant que l’Hexagone se doit d’aller plus loin encore dans les excuses et la repentance. Problème, tout le monde ne voit pas la chose de la même façon. Du côté de la chaîne CNews, la journaliste politique Véronique Jacquier a été très claire, affirmant qu’avant 1830, date à laquelle la France a colonisé l’Algérie, le pays d’Afrique du Nord, n’était absolument rien.

Abdelmajid Tebboune réclame des excuses

Dans les faits, l’éditorialiste a été un peu plus loin. Celle-ci a assuré que si la France a tenu à coloniser l’Algérie, c’était pour la simple raison qu’elle souhaitait mettre fin à la piraterie et à l’esclavage observé sur place et pratiqué par les musulmans. Des propos qui ont suscité un véritable tollé d’autant que cette sortie intervient alors que la France et l’Algérie ont récemment confirmé la création d’une commission sur la mémoire franco-algérienne.

Une journaliste CNews suscite l’indignation

De trop pour la journaliste, qui a invité la France à éviter la repentance ainsi que l’autoflagellation. À ses yeux, cette commission risque de présenter des résultats néfastes à la France. L’historien Benjamin Stora, pro-Algérie, sera en charge de la présider du côté Français. Enfin, cette décision de travailler sur la mémoire de la colonisation, vient des suites d’une demande accrue de l’exécutif algérien, qui n’a cessé d’accentuer la pression sur le gouvernement français à ce sujet.