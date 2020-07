Le maire de Béziers, M. Robert Ménart et le groupe immobilier Socri Reim sont dans la tourmente. A en croire des sources concordantes, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille a décidé de mener des investigations sur cette supposée affaire de corruption qui touche l’édile de Béziers. Le groupe immobilier Socri Reim n’a pas reconnu les faits et s’est d’ailleurs défendu. Il a affirmé qu’à Béziers ainsi que dans plusieurs autres villes « toutes les opérations du groupe ont été, sont et seront menées de manière transparente, avec les plus hauts standards d’intégrité et d’éthique.»

Le maire de son côté ne s’est pas comporté autrement. Ce dernier a rejeté toutes les accusations qui le visent. Il a par ailleurs déclaré qu’il n’avait aucune connaissance d’une quelconque enquête qui était en train d’être menée sur sa personne. Selon lui, il s’agirait « d’accusations mensongères », « d’insinuations » et « d’approximations ». D’après Le Canard Enchaîné le groupe Socri Reim aurait contribué à un montant de 25.656 euros il y a 3 ans de cela pour que le maire puisse organiser une réunion politique. Le groupe aurait aussi financé une vidéo et des brochures afin de faire venir des investisseurs à Béziers. Le groupe devait ériger dans le quartier de l’Hours cette même année, toujours selon le même média, un complexe hôtelier sur une surface que la mairie lui aurait attribué pour ce projet.

Soupçonné d’abuser des biens de la société

Selon la même source, Socri Reim aurait également soutenu financièrement un projet de site Internet pour la mairie pour une valeur de 23.500 euros. Un projet qui selon Le Canard Enchaîné n’a jamais été mis sur pied. Sur ce point, le maire a expliqué qu’il n’y a pas eu de « cadeaux » comme l’indique le média puisque le projet concernant le projet de site internet avait été avorté. Selon un communiqué relayé par des médias internationaux, le maire a expliqué que « La seule construction jamais réalisée par le groupe à Béziers a été celle du Polygone. Un centre commercial ouvert… » en 2010, avant son élection.