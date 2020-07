Mercredi dernier, ont été nommés en France, 18 nouveaux préfets. Parmi ces 18 nouveaux arrivants au sein de hautes fonctions de l’État, plusieurs étaient d’anciens proches du président de la République. Ils ont notamment travaillé en tant que conseiller, que ce soit au sein de l’Élysée, ou au sein de Matignon.

Parmi ces nouveaux arrivants, Jean-Marie Girier, qui à 36 ans, est devenu le plus jeune préfet de France. En 2017, il a été l’un des proches du président de la République, étant même un véritable pilier de sa campagne. Plus tard, il groupera les rangs de l’équipe Collomb, avant de devenir directeur du cabinet du président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand. Il a été nommé préfet du Territoire de Belfort. Autre proche à accéder au poste de préfet, Laurent Hottiaux. Ancien directeur du cabinet du ministère de la Ville, Maurice Leroy, ce dernier dispose d’un peu plus d’expérience, puisqu’il a été sous-préfet de Corse.

18 nouveaux préfets, dont d’anciens proches de Macron

Une décision assumée par le président de la République, qui, dès son entrée en politique, a tenu à être clair. Souhaitant mettre en place un système de spoil à la Française, ce dernier s’est entouré d’une vaste caste de fidèles, qui soutiennent coûte que coûte sa politique. Aujourd’hui, ces nominations viennent ainsi le confirmer, d’autant qu’elles viennent également rajeunir l’ensemble du corps préfectoral. Aujourd’hui, 38 préfets ont donc été nommés, contre 24 peu après la prise de pouvoir du président Macron.

Un système jeune et paritaire

Un corps préfectoral que l’exécutif a tenté de placer sous le signe de la parité. En notamment Salima Saa en Corrèze, ancienne femme d’affaires, ou encore Pascale Regnault-Dubois, à la tête des CRS, le gouvernement envoie donc un signal fort. Reste que certaines nominations risquent de faire du bruit, notamment celle de Claude d’Harcourt, ancien préfet des Pays-de-la-Loire, qui a été déplacé et nommé directeur général des étrangers en France. Ce dernier a été pleinement impacté par la crise liée au décès de Steve Maia Caniço.