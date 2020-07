L’ancien nonce apostolique en France répondra des diverses accusations « d’agressions sexuelles » qui ont été formulées contre sa personne devant le tribunal correctionnel de Paris. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des différentes publications des médias français. D’origine italienne, le prélat « devrait comparaître le 10 novembre prochain pour être jugé pour des faits d’agression sexuelle » a précisé le média catholique « La Croix ». Quatre hommes accusent en effet l’Italien Mgr Luigi Ventura, d’attouchements sexuels.

Des mains aux fesses?

Un jeune cadre de la Mairie de Paris se serait plaint d’attouchements sexuels à plusieurs reprises venant de l’ambassadeur du Vatican en France. Il aurait posé ces actes lors d’une cérémonie des vœux aux autorités diplomatiques en janvier à l’hôtel de Ville. L’ancien nonce apostolique se serait permis de poser ses mains sur les fesses de ce travailleur de la Mairie de Paris. Deux des plaignants se sont également plaint de faits similaires qui se seraient produits en 2018. L’affaire qui faisait grand bruit depuis plusieurs mois avait amené le Saint Siège à lever l’immunité du diplomate en juillet 2019.

“Il veut défendre son honneur”

Cette décision de Rome a ouvert la voie aux poursuites judiciaires dans cette affaire. Le procureur de Paris avait envoyé une citation à comparaître à l’octogénaire pour qu’il puisse répondre devant le tribunal correctionnel de Paris. A en croire les confidences qui ont été faites par le conseil de l’homme de Dieu à la presse, il répondra présent à cette audience. Me Bertrand Ollivier a notamment mis l’accent sur le fait que ce client ait participé sans contraintes à l’enquête et tout ce qui l’entoure. «Il attendait cette audience pour défendre son honneur et innocence», a déclaré l’avocat de l’ancien nonce apostolique.