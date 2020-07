L’incident s’est déroulé dans la commune de Grenoble, suite à un incendie qui s’est déclenché au niveau de l’immeuble ou se trouvaient les deux enfants. Dans une séquence de vidéo filmée par des voisins qui se trouvaient dans un appartement situé à côté de l’immeuble en question, on voit comment les deux enfants, l’un de 3 ans et l’autre de 10 ans, ont pu échapper de justesse à l’incendie.

Alors qu’une fumée intense commençait à sortir de l’appartement, situé au troisième étage à près de treize mètres de la terre, on voit les deux enfants qui apparaissent au niveau de la fenêtre. Le plus âgé a tenu le plus jeune par le bout de sa chemise avant de le relâcher dans le vide. Heureusement, ce dernier a été récupéré par les témoins de l’incident qui avaient déjà écarté leur bras pour l’accueillir. Ensuite, le plus âgé s’est également livré au même exercice et a aussi été accueilli par les spectateurs.

#COVID19 #accident #grenoble ( Ce mardi il a y’a quelques heures dans l’après midi 2 enfants ont sauté par la fenêtre rattraper par les habitants ❤️🙏 pic.twitter.com/xzIYpL4b3Y — oumse-dia (@oumsedia69) July 21, 2020

Plusieurs évacuations

D’après les secours qui ont fini par se rendre sur les lieux, et qui ont par la suite évacué les deux enfants, ils sont sains et saufs. Tout comme plusieurs autres personnes qui se trouvaient dans l’immeuble, les enfants ont été évacués juste pour avoir humé de la fumée. Du côté de ceux qui ont aidé à récupérer les enfants, deux d’entre eux ont été blessés et transportés à l’hôpital avec des soupçons de fracture au niveau du bras.