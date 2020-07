Coup de filet en Bretagne ou un homme de 29 ans a été arrêté par les autorités. Originaire de Concarneau, dans le Finistère, le jeune homme était activement recherché par les forces de l’ordre, qui l’accusent de chantage sexuel, mais pas que. Il a été placé en examen alors que l’enquête n’est toujours pas terminée.

La préfecture de Quimper a confirmé l’information selon laquelle un homme de 29 ans a été arrêté par les autorités. Activement recherché, ce dernier est accusé d’agressions et de chantages sexuels, mais également d’escroquerie, ainsi que d’usurpation d’identité et de faux et usage de faux. Placé en détention provisoire, son cas sera examiné dans les délais les plus brefs, par un juge d’instruction.

Un maître chanteur arrêté en Bretagne

Dans les faits, le suspect a créé de faux profils sur les réseaux sociaux et se faisait passer pour un producteur. Il entrait en contact avec certaines femmes et leur proposait de petits contrats. Lorsqu’elles étaient amenées à accepter, ces dernières étaient ensuite invites à se dénuder. Le suspect tentait également d’obtenir des faveurs sexuelles.

28 affaires ont été dénombrées

Nombreuses, certaines victimes ont déposé plainte. La police elle continue de mener son enquête et 22 victimes auraient été, à ce jour, identifiées. 28 affaires, au total, auraient également été dénombrées, mais il se pourrait que cela ne soit que la face connue de l’iceberg. En effet, une enquête est toujours en cours.