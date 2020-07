Une dispute qui a eu lieu du côté de Chaumont, vendredi dernier, a très mal tournée. En effet, deux personnes, l’une d’origine somalienne et l’autre, d’origine afghane, ont eu des mots plus hauts que l’autre. Résultat, le premier a violemment agressé le second à l’aide d’une arme blanche. L’agression n’aura laissé aucune chance au ressortissant afghan.

Les deux hommes partageaient un logement social depuis le mois de janvier dernier. L’agresseur, en France depuis 2017, a été placé en détention provisoire, se dénonçant dès l’arrivée de la police. La dispute elle, aurait éclaté à cause d’une histoire de salle de bain. En effet, l’agresseur aurait voulu l’utiliser au même moment que la victime.

Une agression entre deux demandeurs d’asile

Les deux, qui ne s’entendaient déjà pas, ont alors eu un coup de colère. La dispute a dégénéré et le suspect serait passé à l’acte. Un troisième homme se trouvait sur les lieux du drame, mais n’a rien vu de la scène. En tout et pour tout, six personnes vivaient dans cet appartement où chaque chambre était occupée par deux demandeurs d’asile. Le suspect et la victime partageaient la même chambre.

Un coup de folie ?

Selon les membres de l’association pour l’accueil des travailleurs et des migrants (AATM), le suspect lui, n’a jamais présenté le moindre risque et n’a jamais été présenté comme une personne violente. L’association a d’ailleurs été constamment là lors de la période de confinement, souhaitant éviter que la situation ne dérape. « Tous ont eu le Covid, la vigilance était encore plus renforcée » a ajouté le représentant de l’AATM, preuve que la situation était surveillée en interne.