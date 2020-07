L’international français et milieu de terrain offensif, Franck Ribéry qui a dès ses débuts forcé l’admiration du public au Stade Vélodrome de Marseille, a été célébré par un rappeur italien dans l’un de ses clips. C’était le jeudi dernier, que Rico Mendossa a dévoilé le morceau qui porte le prénom du natif de Boulogne-sur-Mer, Franck. Dans le titre ou le joueur a été particulièrement à l’honneur, on l’a vu apparaitre au côté de l’artiste.

En effet, le rappeur est connu pour son amour de longue date pour la musique urbaine. Le long de sa carrière, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est apparu dans de nombreux clips et aux côtés de plusieurs chanteurs tels que Soprano et Alonzo. Cette célébration par ailleurs, intervient comme une manière de rehausser le joueur après que les fans de son club italien Fiorentina, l’aient pris à partie suite à sa réaction concernant le cambriolage de son domicile. Dans sa réaction contre le cambriolage de son domicile, alors qu’il était au terrain, l’ancien munichois s’était enflammé en déclarant ne plus se sentir en sécurité dans la capitale de la Toscane.

“Nous espérons que tu t’es mal exprimé”

« Nous espérons que tu t’es mal exprimé étant donné que l’italien n’est pas ta langue maternelle, parce que quitter un club à cause d’un cambriolage ça ne tient pas la route. […] Tu as été accueilli comme un dieu et les gens ont continué de te traiter comme tel malgré ta saison compliquée dans laquelle tu as passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Ce sont des propos mal venus, surtout pour un joueur qui a connu Istanbul et Marseille, et qui a en plus rencontré des soucis judiciaires pour fréquentations d’escorts-girl mineurs. […], » avait déclaré dans un communiqué un groupe de supporteur de son club.

Félicité par son coach

Samedi dernier également, son coach l’avait félicité pour sa performance en dépit de sa blessure tout en annonçant qu’ils souhaiteraient le garder. « Ce n’était pas une surprise, c’est un grand joueur à tous points de vue. Pour nous, ce fut un plaisir de le récupérer. Il revient de sept mois de blessure et nous donne un grand coup de main […] Nous sommes heureux de l’avoir avec nous et nous sommes conscients de ce qu’il nous donne : on s’accroche à lui, » avait affirmé devant la presse le sélectionneur.