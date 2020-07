Les autorités chinoises ont donné de la voix suite à la dernière décision prise par l’Union Européenne sur Hong Kong après la loi sur la sécurité nationale dans la région autonome chinoise. Ce mercredi 29 juillet 2020, devant la presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin a exprimé l’apposition de son pays aux dernières mesures européennes. Pour l’officiel chinois, il s’agit tout simplement d’une violation des normes fondamentales du droit international. «La Chine s’y oppose fermement et a protesté auprès de l’UE», a-t-il indiqué tout en mettant l’accent sur « l’ingérence » que constituent les mesures prises par l’Union Européenne selon lui.

L’UE appuie les populations

En effet, l’Europe qui n’avait pas cessé de déplorer l’adoption du texte sur la sécurité nationale dans la région autonome chinoise a mis sur pied le mardi dernier, une série de mesures. Il s’agit entre autres de la limitation des exportations d’équipements utilisables pour la surveillance et la répression à Hong kong. Différents appuis sont en effet prévus aux populations de Hong Kong dans plusieurs secteurs. Grâce à l’octroi de visas, de bourses et d’échanges d’universitaires, il sera permis à la population de Hong Kong de se rendre plus facilement en Europe.

Recul des libertés?

Rappelons que la loi ayant suscité de telles mesures venant de l’Union Européenne a été prise le 30 juin dernier. Cette législation réprime «la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères». Les formations politiques de l’opposition dans ce pays craignent notamment un recul de libertés sur le territoire. «L’UE est particulièrement préoccupée par la forte érosion des droits et libertés qui étaient censés être protégés au moins jusqu’en 2047», avaient martelé les membres de l’Union dans leur texte rendu public ce mardi.