Les deux opérateurs européens de télécommunication Nokia et Ericsson sont dans le viseur de la Chine. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une récente publication du média américain Wall Street Journal. Selon les précisions du média sur cette affaire, il s’agirait du prolongement de la guerre ouverte qu’il y a entre la Chine et les Etats-Unis. Ce conflit a visiblement des répercussions sur les relations qu’entretiennent la Chine et l’Europe. Le géant chinois des télécoms Huawei a souvent fait les frais de ce conflit. Plusieurs pays sur le continent européen ont renoncé aux collaborations qui avaient pourtant été amorcées avec l’entreprise chinoise dans le domaine du 5G.

Nokia et Ericsson pourraient être exclus par la Chine

On se rappelle encore de la décision qui a été très récemment prise par la Grande Bretagne par rapport à l’entreprise chinoise. Londres avait écarté Huawei du processus relatif au déploiement du réseau 5G. Face à tout ceci, Pékin envisagerait prendre des mesures contre Nokia et Ericsson, les deux opérateurs européens de télécommunication. Ainsi, selon le Wall Street Journal, la Chine n’épargne pas l’option d’exclure à son tour Nokia et Ericsson de son marché si Huawei subissait le même sort en Europe. Les exportations depuis la Chine de ces deux opérateurs pourraient être limitées ou même bloquées selon les précisions du journal.

Cette situation intervient alors que quelques mois en arrière, l’Europe s’était mise d’accord sur une position commune à adopter face à l’entreprise chinoise. Selon les ententes, il n’y aurait pas d’interdiction mais des « règles strictes » vis-à-vis de Huawei. « Il ne s’agit pas d’être discriminant, il s’agit tout simplement de fixer des règles. Elles seront strictes, elles seront exigeantes et évidemment on accueillera en Europe tous les opérateurs qui voudront bien les appliquer », avait expliqué Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.