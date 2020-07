Au Sénégal, une jeune fille a subi toutes sortes d’humiliations pour une infraction (un supposé vol) qui n’a toujours pas été prouvée. La vidéo de cette scène a été diffusée sur les réseaux sociaux et a provoqué la colère des associations. C’est le cas de l’association des Juristes du pays et l’ONG JAMRA ont mis tout en œuvre pour que soit identifiée la victime.

L’organisation non gouvernementale JAMRA avec l’association des Juristes du Sénégal souhaitent aussi dénicher à la victime une aide psychologique et juridique afin d’apporter à cette jeune femme tout le soutien dont elle aura besoin. L’ONG et l’AJS ont aussi alerté la police pour que des investigations soient entamées.

Bonjour @aliamsi, nous avons déjà établi un contact avec un parent de la victime pour la suite à donner à ces actes. Les autorités judiciaires ont également été saisies pour enquête. — Amnesty Sénégal (@AmnestySenegal) July 20, 2020

Seidy Gassama d’Amnesty international apporte son aide

Aussi Seidy Gassama d’Amnesty international s’en est mêlé. L’homme a permis aux porte- paroles des agents des forces de l’ordre d’avoir accès à ladite vidéo afin de rendre certainement justice à la présumée voleuse. Ajoutons que Amnesty International a annoncé sur Twitter avoir pu entrer en contact avec un des membres de la famille de la victime. Il ne faut pas oublier que la vidéo en question a été transférée au Commissaire de la Sûreté urbaine.