Déjà en difficulté depuis plusieurs mois et avec le coronavirus qui vient ajouter du sien, le secteur immobilier français selon les professionnels du domaine a besoin de plusieurs reformes. Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) qui a transmis un lot de propositions au nouveau gouvernement français en cours de semaine, le secteur a besoin d’un sang neuf. Confrontés aux problèmes de pénurie de permis de construire, hausse des coûts de travaux, manque de foncier etc, les promoteurs de l’immobilier veulent principalement relancer le secteur avec l’érection de villes plus saines et plus durable, des logements plus agréables à vivre et plus connectés, des immeubles qui produisent leur énergie, etc.

Pour y parvenir, la FPI a sollicité une réforme du dispositif Pinel, qui a été introduit par la loi de finance 2015. Il s’agit d’un nouveau dispositif d’investissement locatif intermédiaire en remplacement du dispositif Duflot, qui pourra faciliter les investissements dans le secteur. La loi Pinel permet en effet, à l’investisseur de choisir sa durée d’engagement et de louer à ses ascendants ou descendants, sous conditions. Les promoteurs immobiliers sollicitent par ailleurs, la création à partir de janvier 2021 d’un « Pinel Croissance Verte » qui permettra aux particuliers qui investiraient dans des logements à « hautes performances environnementales » de bénéficier d’une importante remise d’impôts.

“Le gouvernement connaît le détail de nos propositions”

« Le gouvernement connaît le détail de nos propositions, mais les besoins de notre secteur vont au-delà des mesures réglementaires ou fiscales. Dans une période troublée où les repères vacillent, il faut rappeler les vertus du logement neuf non seulement pour l’économie, mais aussi et surtout pour la vie des Français. Pour la relance, il faut miser sur nos atouts, et la construction en est un » a indiqué Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI France.