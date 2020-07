Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est visiblement en train de vivre la même situation politique que le président IBK du Mali. En effet, nombreux ont été ses compatriotes à investir les rues de Jérusalem pour exiger son départ. Cette manifestation qui est la dernière d’une série a démarré de la résidence officielle du Premier ministre jusqu’à la Knesset, le parlement israélien. Il est reproché à l’homme politique deux choses fondamentales. L’opinion publique estime qu’il devrait déposer le tablier à cause de la procédure judiciaire à laquelle il fait face.

Ses ennuis judiciaires…

En effet, il est jugé pour corruption. On l’accuse d’avoir reçu des pots de vin de plusieurs personnes assez riches. Il aurait également accordé des faveurs à certains barons de la presse. En échange, ceux-ci lui auraient permis de bénéficier d’une couverture presse plus favorable. Toutes ces accusations ont été balayées du revers de la main par l’autorité juive. A tout ceci, les manifestants ajoutent les reproches sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus et la mauvaise gestion de la crise économique qui continue de prendre de l’ampleur dans le pays.

La crise sanitaire

La mesure relative au déconfinement aurait été trop rapide selon l’opinion de certains. Au total, 54 000 cas ont été enregistrés depuis le début de la pandémie dans ce pays. 22 000 guérisons et 425 morts sont également enregistrés. Rappelons qu’au Mali, la situation est presque la même. Plusieurs milliers de Maliens demandent la démission du président. Sous la bannière de l’imamMahmoud Dicko malien devenu responsable de l’opposition, plusieurs manifestations contre le régime ont été organisées. Plusieurs chefs d’Etats ont été envoyés dans ce pays pour tenter de régler la situation par une médiation.